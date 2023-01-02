Мобилизация в Украине: может ли уехать из страны мужчина с инвалидностью

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста не могут уезжать за пределы страны.

Однако есть исключения, прописанные в "Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины", которые были утверждены постановлением Кабинета Министров №57. Об этом пишет 24 канал.

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Что необходимо знать

В Государственной пограничной службе отметили, что категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью не ограничивается количеством пересечений государственной границы на выезд из Украины.

Лица с инвалидностью (независимо от группы) имеют право пересекать государственную границу на выезд из Украины при наличии одного из документов, подтверждающих инвалидность:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Сопровождение лица с инвалидностью

Но если документы подтверждающие инвалидность выданы за границей, пересечь границу с ними не возможно.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанные в постановлении Кабинета Министров "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" возможен при наличии определенных документов. А именно:

для лиц, имеющих жену из числа лиц с инвалидностью – при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

для лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей супруги из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

для лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

для родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

для родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

для лиц, сопровождающих одного из членов семьи, нуждающегося в постоянном уходе;

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