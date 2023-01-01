Мобилизация относится и к внутренне перемещенным лицам, напоминающим 24 канал. Если человек в возрасте от 18 до 60 лет, покинул дом и военнообязан, то должен стать на военный учет по новому месту фактического проживания.
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Обратиться в военкомат следует в течение семи дней после переезда. Это не значит, что человека мобилизуют.
Кто не подпадает под мобилизацию
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает увольнение ряда категорий военнообязанных граждан. Речь идет о:
- лиц с инвалидностью или тех, кто согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодным военной службы по состоянию здоровья. Через 6 месяцев следует повторно пройти комиссию;
- женщин и мужчин, которые занимаются тремя и более детьми младше 18 лет;
- женщин и мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
- женщин и мужчин, которые являются опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, которые занимаются ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- граждан, воспитывающих совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- людей, имеющих жену или мужа с инвалидностью и/или родителя с инвалидностью I или II группы.
Если вы не подвергаетесь мобилизации, но получили повестку, то все равно следует прийти в военкомат. Следует предоставить документы и подтвердить статус.
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