Могут ли мобилизованные претендовать на первичное офицерское звание, пояснил адвокат Андрей Карпенко. Детальнее об этом рассказывает 24 канал.

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Что нужно для получения первичного офицерского звания

Прежде всего, мобилизованному военнослужащему ВСУ, желающему получить звание, необходимо обратиться в командование с рапортом. В нем нужно написать о желании заключить контракт на прохождение военной службы как офицер.

Первичное воинское звание офицерского состава воинам ВСУ присваивают по приказу министра обороны. В то же время лицам сержантского и старшинского состава, которые назначаются на офицерские должности в военное время, звание могут присвоить командиры корпусов и должностные лица, имеющие соответствующее право.

Кто может стать младшим лейтенантом

Военнослужащие сержантского и старшинского состава, которые служат по контракту или мобилизованы на особый период, имеют высшее образование и прошли при необходимости военную обучение по направлению, которое соответствует профилю служебной деятельности.

Военные сержантского и старшинского состава, назначенные на должности офицерского состава в военное время и успешно выполняющие служебные обязанности.

Воины рядового состава, сержантского и старшинского состава, мобилизованные на особый период, имеют высшее образование, прошли при необходимости военную обучение по программе подготовки офицеров и сдали соответствующие экзамены.

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Какие документы нужно иметь для этого

Представления для лиц сержантского и старшинского состава, которые уже назначены на должности офицерского состава, или представления для лиц, мобилизованных на особый период, имеют высшее образование не ниже бакалавра и подаются к назначению на должности офицерского состава;

аттестация на присвоение воинского звания офицерского состава;

два экземпляра контракта о прохождении военной службы в ВСУ в должностях лиц офицерского состава;

заверенная копия паспорта гражданина Украины;

заверенная копия личного номера – регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или серия и номера паспорта;

заверенные копии диплома о высшем образовании и приложении к нему;

заверенная копия документа о прохождении военной подготовки по программе подготовки офицеров;

заключение военно-врачебной комиссии;

две послужные карты;

выписка из приказа о назначении на должность офицерского состава;

рапорт военнослужащего.

К слову, раньше 24 канал рассказывал, какие сроки военной службы по контракту. В частности, лица рядового состава будут служить 3 года, сержантского и старшинского – от 3 до 5 лет.