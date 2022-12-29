Украинское законодательство не запрещает вручать повестки в публичных местах. Однако есть ограничения по вызову мужчин в ТЦК.

К теме Мобилизация в Украине: что будет, если не явиться с повесткой в военкомат

Можно ли вызвать в военкомат по телефону

Юрист Дмитрий Дончак рассказал, что вызов в ТЦК в произвольной форме не несет юридическую силу для военнообязанных.

Вызов в военкомат возможен только по повестке. При этом повестка должна быть вручена должным образом, то есть лично в руки, под личную подпись,

– подчеркнул юрист.

Он перечислил следующие ненадлежащие способы оповещения:

отправка СМС-сообщений;

отправка фото повестки в вайбер;

вбрасывание повестки в почтовый ящик;

вручение повестки родственникам или сожителям.

"Такие уведомления можно игнорировать, без каких-либо негативных последствий. За такое игнорирование нет ни уголовной, ни административной ответственности. Таким образом, если Вы после прохождения ВЛК не подписывали никаких повесток, то у вас нет оснований для волнения", – объяснил Дончак.

Кроме того, работники военкомата не могут объявить военнообязанного в розыск, даже если ему вручили мобилизационное распоряжение, то есть повестку на отправку в воинскую часть. По словам юриста, у них на это нет полномочий.

Кто может вручать повестки

Вручение повесток происходит только лично в руки определенными категориями служащих:

непосредственно должностными лицами районного (городского) ТЦК и СП;

органами местного самоуправления;

руководителями предприятий, учреждений, организаций;

ректорами, руководителями учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

владельцами домов.

Мобилизация в Украине: последние новости