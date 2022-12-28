После вручения повестки нужно явиться в военкомат. Что будет, если не явиться с этим документом в ТЦК, – рассказал юрист Ростислав Кравец.
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Что будет, если не прийти в военкомат с повесткой
Сначала повестку вручают для уточнения учетных данных военкомате, а также для прохождения военно-врачебной комиссии.
Затем военнообязанного могут отправить на доукомплектацию воинских частей или скажут ему ожидать мобилизационное распоряжение.
После получения повестки мужчина должен явиться в военкомат. Если военнообязанный не пришел туда, то за это может быть соответствующее наказание:
- штраф от 1 700 до 3 400 гривен;
- лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок.
Какие есть уважительные причины для неявки в военкомат
- Стихийное бедствие;
- смерть родного человека;
- болезнь;
- другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине до 19 февраля 2023 года.
- В ВСУ рассказали, что не планируют увеличить мобилизацию перед новой угрозой зимой со стороны России.
- Сейчас в рядах войска нуждаются в представителях практически всех специальностей для комплектования ВСУ и других формирований.