После вручения повестки нужно явиться в военкомат. Что будет, если не явиться с этим документом в ТЦК, – рассказал юрист Ростислав Кравец.

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Что будет, если не прийти в военкомат с повесткой

Сначала повестку вручают для уточнения учетных данных военкомате, а также для прохождения военно-врачебной комиссии.

Затем военнообязанного могут отправить на доукомплектацию воинских частей или скажут ему ожидать мобилизационное распоряжение.

После получения повестки мужчина должен явиться в военкомат. Если военнообязанный не пришел туда, то за это может быть соответствующее наказание:

штраф от 1 700 до 3 400 гривен;

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок.

Какие есть уважительные причины для неявки в военкомат

Стихийное бедствие;

смерть родного человека;

болезнь;

другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

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