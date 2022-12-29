Українське законодавство не забороняє вручати повістки в публічних місцях. Однак є обмеження щодо виклику чоловіків до ТЦК.

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Чи можна викликати у військкомат телефоном

Юрист Дмитро Дончак розповів, що виклик до ТЦК у довільній формі не несе юридичної сили для військовозобов'язаних.

Виклик до військкомату можливий лише по повістці. При цьому повістка повинна бути вручена належним чином, тобто особисто в руки, під особистий підпис,

– наголосив юрист.

Він перерахував такі неналежні способи оповіщення:

надсилання СМС-повідомлень;

надсилання фото повістки в вайбер;

вкидання повістки в поштову скриньку;

вручення повістки родичам або співмешканцям.

"Такі оповіщення можна ігнорувати, без будь-яких негативних наслідків. За таке ігнорування немає ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Таким чином, якщо Ви після проходження ВЛК не підписували жодних повісток, то у вас немає підстав для хвилювання", – пояснив Дончак.

Окрім цього, працівники військкомату не можуть оголосити військовозобов'язаного в розшук, навіть якщо йому вручили мобілізаційне розпорядження, тобто повістку на відправлення до військової частини. За словами юриста, у них на це немає повноважень.

Хто може вручати повістки

Вручення повісток відбувається лише особисто в руки певними категоріями службовців:

безпосередньо посадовими особами районного (міського) ТЦК та СП;

органами місцевого самоврядування;

керівниками підприємств, установ, організацій;

ректорами, керівниками закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

власниками будинків.

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