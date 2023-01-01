Мобілізація стосується і внутрішньо переміщених осіб, нагадує 24 канал. Якщо людина віком від 18 до 60 років, покинула дім і є військовозобов’язаною, то має стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання.

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Звернутися до військкомату слід впродовж семи днів після переїзду. Це не означає, що людину мобілізують.

Хто не підпадає під мобілізацію

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає звільнення низки категорій військовозобов'язаних громадян. Мовиться про:

осіб з інвалідністю або тих, хто відповідно до висновку військово-лікарської комісії є тимчасово непридатним для військової служби за станом здоров’я. Через 6 місяців слід повторно пройти комісію;

жінок та чоловіків, які опікуються трьома та більше дітьми віком до 18 років;

жінок та чоловіків, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які опікуються дитиною з інвалідністю віком до 18 років;

громадян, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

людей, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю та/або одного з батьків з інвалідністю I чи II групи.

Зауважте! Повний та детальний перелік тих, хто звільняється від мобілізації, можна знайти у статті 23 зазначеного ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Якщо ви не підлягаєте під мобілізацію, але отримали повістку, то все одно слід прийти до військкомату. Слід надати документи й підтвердити статус.

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