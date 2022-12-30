Урядовці внесли зміни до постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

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Зміни передбачають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану. Вони залишатимуться заброньованими ще на 3 місяці.

Зверніть увагу! Також під час засідання уряду затвердили новий порядок ведення військового обліку призовників. Нові зміни удосконалили питання взаємодії територіальних центрів комплектування. Це стосується питань організації та ведення військового обліку.

Що буде з мобілізацією у 2023 році

Очевидно, що загальна мобілізація триватиме й у 2023 році, оскільки війна не закінчилась. Тому усі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістки.

На вулицях повістки вручатимуть, поки усі чоловіки добровільно не почнуть з'являтись до ТЦК. Однак слід зазначити, що лише 5% чоловіків, яким вручають повістки, призивають на службу, а інших відправляють додому. Повістки вручають для уточнення їх стану й проходження медкомісії.