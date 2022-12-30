Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

До теми Воєнний стан в Україні: як військовослужбовцю отримати офіцерське звання

Як зміниться порядок ведення обліку

Порядок передбачає ведення військового обліку призовників за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби та Державної служби статистики.

Нові зміни удосконалили певні питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями. Зміни стосуються питань організації та ведення військового обліку.

Як роздаватимуть повістки у 2023 році

Загальна мобілізація в України триватиме й у 2023 році, оскільки повномасштабна війна з Росією ще триває.

Вручати повістки на вулицях будуть, поки усі чоловіки добровільно та регулярно не почнуть з'являтись до ТЦК. Однак у ЗСУ наголошують, що лише 5% чоловіків, яким вручають повістки, призивають на фронт. Натомість у 95% військовозобов'язаний повернеться додому після вручення повістки.

Також у ЗСУ нагадують, якщо військовозобов'язаний не прийшов до військкомату, він може отримати покарання. Це штраф від 1 700 до 3 400 гривень або ж навіть позбавлення волі до 5 років.