Во время действия военного положения на территории Украины действуют определенные ограничения выезда мужчин за границу. Всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины. Об этом пишет 24 Канал.
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Что необходимо иметь военным
К сожалению, бывают случаи, когда наши военные получают ранения и нуждаются в лечении за границей. В таких ситуациях они могут выехать из страны во время военного положения, но им нужно иметь определенные документы.
На сайте Государственной пограничной службы опубликовали информацию о выезде за границу военных, которые получили ранения во время боевых действий. Лечение за границей осуществляется при наличии:
- паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии - документов, содержащих сведения о лице, на основании которых, а разрешит пересечение государственной границы);
- выводу о необходимости направления лица на лечение за границу;
- письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.
Новый порядок ведения военного учета призывников
- Кабмин 30 декабря утвердил новый порядок ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
- Порядок предусматривает ведение военного учета призывников по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службе и Государственной службе статистики.
- Новые изменения усовершенствовали вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями. Изменения касаются вопросов организации и ведения военного учета.