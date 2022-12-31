Во время действия военного положения на территории Украины действуют определенные ограничения выезда мужчин за границу. Всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины. Об этом пишет 24 Канал.

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Что необходимо иметь военным

К сожалению, бывают случаи, когда наши военные получают ранения и нуждаются в лечении за границей. В таких ситуациях они могут выехать из страны во время военного положения, но им нужно иметь определенные документы.

На сайте Государственной пограничной службы опубликовали информацию о выезде за границу военных, которые получили ранения во время боевых действий. Лечение за границей осуществляется при наличии:

паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии - документов, содержащих сведения о лице, на основании которых, а разрешит пересечение государственной границы);

выводу о необходимости направления лица на лечение за границу;

письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

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