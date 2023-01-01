Чоловіки призовного віку не можуть виїжджати за межі країни. Однак є вийнятки, пише 24 Канал.

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Чи може виїхати з країни чоловік, що супроводжує особу з інвалідністю

У Державній прикордонній службі України зазначили, що виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, що зазначені в постанові Кабінету Міністрів "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" можливий за умови наявності певних документів. А саме:

для осіб, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю – за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність;

для осіб, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи – за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання або здійснення догляду за ними, що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

для осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи – за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду;

для батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років – за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, в якому зазначено статус “дитина з інвалідністю”, або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років;

для батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи – за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

для осіб, що супроводжують одного із членів сім’ї, який потребує постійного догляду – за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду;

для опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними – за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність (їх нотаріально засвідчених копій);

для батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які здійснюють супровід дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги – за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком), або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину.

Такі особи можуть перетинати кордон самостійно на підставі довідки про перебування осіб з інвалідністю на консульському обліку та вище зазначених документів (їх нотаріально засвідчених копій). Ці особи також зобов’язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Які документи потрібні військовому, щоб виїхати на лікування за кордон

На сайті Державної прикордонної служи опублікували інформацію щодо виїзду за кордон військових, які зазнали поранень під час бойових дій. Лікування за кордоном здійснюється за наявності: