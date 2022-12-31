На сьогодні є певні строки служби. Скільки повинні служити чоловіки під час війни у 2023 році – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Скільки служитимуть військові в умовах війни

Строк служби може бути продовжено на 6 місяців за контрактом, але у разі демобілізації та закінчення воєнного стану контракт закінчиться достроково.

Для чоловіків, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, – на строки, визначені рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Зверніть увагу! Звільнитися з військової служби під час воєнного стану не можна.

Для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, вона продовжується понад встановлені строки:

у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану – до термінів, визначених рішенням президента України;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов’язок;

Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням президента України;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації.

Хто може отримати повістку у 2023 році

Нещодавно начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що вручати повістки на вулицях будуть, поки усі чоловіки добровільно та регулярно не почнуть з'являтись до ТЦК.

За словами Горбача, основне завдання повісток – це оновлення інформації про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов'язаних.