Таким чином військовозобов'язані чоловіки в Україні й надалі отримуватимуть повістки, щоб ТЦК та СП мали актуальну інформацію щодо обліку. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає 24 канал.

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За яких умов повістки не вручали б

Вручати повістки на вулицях будуть, поки усі чоловіки добровільно та регулярно не почнуть з'являтись до ТЦК. Лише 5% чоловіків, яким вручають повістки, призивають на фронт. Так, у 95% військовозобов'язаний повернеться додому після вручення повістки.

Горбач наголосив, що основне завдання повісток – це оновлення інформації про спеціальність, роботу та право на відстрочку військовозобов'язаних.

Це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ,

– пояснив військовий.

Нагадаємо, якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК, він може отримати покарання. Це штраф від 1 700 до 3 400 гривень або ж навіть позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін.

Ув'язнення загрожує призовникам, викликаним у ТЦК для відправки у військову частину.