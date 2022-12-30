Після її отримання військовозобов'язані повинні з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки. Якщо цього не відбувається, призовник може отримати покарання. 24 канал розібрався, яка саме відповідальність передбачена за відмову з'явитись до військкомату.

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Що буде, якщо не прийти до військкомату

Якщо військовозобов'язаний не прийшов до ТЦК, то він може отримати покарання:

штраф (від 1 700 до 3 400 гривень). Покарання призначається призовникам, яких запросили вперше для уточнення інформації або для проходження медкомісії;

позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін. Кримінальне покарання можуть призначити призовникам, викликаним у ТЦК для відправки у військову частину.

Коли є підставки для неявки

Законних підстав не з'явитись до військкомату у вказаний термін всього кілька, до них належать:

стихійне лихо;

смерть рідної людини;

хвороба;

інша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територіального центру комплектування.

До речі, за відмову від повістки теж передбачено відповідальність. Штрафи в розмірі від 510 до 850 гривень. За повторне порушення протягом року — від 850 до 1 700 гривень.

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