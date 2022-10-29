Покарання ухилянтам будуть обирати в залежності від виду повістки, яку вони проігнорували. Відтак, це може бути адміністративна або кримінальна відповідальність. 24 канал розібрався, як уникнути непорозумінь з територіальними центрами комплектування.

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Тож, передусім нагадаємо, які є види повісток:

на проходження строкової військової служби, їх зараз не видають.

на уточнення даних. Якщо її вручили, і особа не з'явилась, за це передбачена адміністративна відповідальність.

а проходження військово-лікарської комісії. Тут теж адміністративна відповідальність

У разі відмови від повістки з поважної причини військовозобов'язаному не загрожує жодної відповідальності.

Адміністративна відповідальність: які штрафи можуть чекати на ухилянтів

Наразі в Україні військовозобов'язаним загрожує відповідальність за не постановку на військовий облік у вигляді штрафів.

Однак це не істотне правопорушення, штраф можна отримати лише за порушення правил військового обліку.

Для військовозобов'язаних передбачені штрафні санкції в розмірі від 510 до 850 гривень. За повторне порушення протягом року — від 850 до 1 700 гривень.

Зверніть увагу! Максимальний штраф за адміністративне правопорушення – 8 500 гривень. Він може бути призначений у випадку повторного правопорушення, зокрема для посадових осіб на підприємствах.

Коли передбачена кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність наступає для військовозобов'язаних, які пройшли військово-лікарську комісію, яких визнано придатними і якщо вони отримали мобілізаційне розпорядження.

У цьому випадку за неявку призовника передбачена кримінальна відповідальність, максимальний термін – до 5 років позбавлення волі.

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Коли відмова від повістки законна

Якщо повістка має помилки у даних, невірно заповнена – це привід відмовитись від вручення повістки, чоловік має на це право. У такому разі перед підписом потрібно зробити напис в повістці, що вона складена з порушеннями.

Також інформацію в повістку повинні заповнювати при особі, якій вручають повістку. А сам документ має бути заповнений та підписаний у військкоматі до вручення.

Які дані мають бути вказані у повістці:

ПІБ, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦК (раніше військкомат), призов на службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Головне про мобілізацію в Україні

На території нашої країни вже 8 місяців триває загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Наразі в Україні не планують збільшувати темпи мобілізації.

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки.

Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

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