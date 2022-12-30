После ее получения военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и социальную поддержку. Если этого не происходит, призывник может получить наказание. 24 канал разобрался, какая именно ответственность предусмотрена за отказ явиться в военкомат.

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Что будет, если не прийти в военкомат

Если военнообязанный не пришел в ТЦК, то он может получить наказание:

штраф (от 1700 до 3400 гривен). Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;

лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок. Уголовное наказание могут быть назначены призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Когда есть подставки для неявки

Законных оснований не явиться в военкомат в указанный срок всего несколько, к ним относятся:

стихийное бедствие;

смерть родного человека;

болезнь;

другое важное обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

Кстати говоря, за отказ от повестки тоже предусмотрена ответственность. Штрафы в размере от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года – от 850 до 1 700 гривен.

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