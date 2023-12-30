Можете не турбуватися, – політолог зі США про допомогу Україні

Україна наразі не отримала 61 мільярд допомоги від США, адже Конгрес не проголосував за виділення цих коштів. Водночас в західних ЗМІ з'являються припущення, що політика Вашингтону щодо Києва може змінитися, і це позначиться на виділенні коштів нашій державі.

Політолог із США Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що адміністрація Джозефа Байдена не буде змінювати свою тактику щодо підтримки України. Водночас допомога Києва може ще підсилитись, тому що Білому дому потрібні успіхи в Україні.

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Намагаються взяти максимум з цієї ситуації

Він зазначив, що тактика Байдена щодо війни є такою: не дати Україні програти та не дати Росії виграти. Ба більше, у другій половині 2024 року, коли президентські перегони в США набиратимуть обертів, адміністрація Байдена має підсилити підтримку України, інакше Байден не зможе виграти вибори.

В цьому сенсі Білий дім докладатиме зусиль, що військова підтримка України продовжувалась.

Можете не турбуватися, ні на жоден день допомога не припиниться,

– запевнив політолог.

Все те, що відбувається довкола виділення коштів України, вважає він, це шоу. Саме демократи та демократичній ЗМІ нагнітають "пристрасті" щодо цього питання. А республіканці не дуже переймаються через це, адже знають, що самі й гальмують виділення коштів Україні, і намагаються взяти максимум з цієї ситуації. Насамперед їм важливо досягти компромісу з міграційного закону.

Кожен має отримати своє

Саме задля розв'язання цієї проблеми держсекретар Ентоні Блінкен особисто поїхав до Мексики, де проводив зустрічі на вищому рівні.

"Це свідчення того, наскільки в США всі зацікавлені у тому, щоб вже у січні Нового року законопроєкт, який передбачає зокрема виділення Україні 61 мільярда доларів, було ухвалено. А також кожний отримав своє: республіканці компромісний міграційний закон, а демократи бюджетні асигнування. Без них представники демократичної партії не зможуть заробляти політичний рейтинг на підтримці України, Ізраїля або Тайваню", – наголосив Раміз Юнус.

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