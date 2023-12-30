Можете не беспокоиться, – политолог из США о помощи Украине

Украина не получила 61 миллиард помощи от США, ведь Конгресс не проголосовал за выделение этих средств. В то же время в западных СМИ появляются предположения, что политика Вашингтона по отношению к Киеву может измениться, и это отразится на выделении средств нашему государству.

Политолог из США Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что администрация Джозефа Байдена не будет менять свою тактику по поддержке Украины. В то же время, помощь Киева может еще усилиться, потому что Белому дому нужны успехи в Украине.

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Пытаются взять максимум из этой ситуации

Он отметил, что тактика Байдена относительно войны такова: не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Более того, во второй половине 2024 года, когда президентская гонка в США будет набирать обороты, администрация Байдена должна усилить поддержку Украины. В противном случае Байден не сможет выиграть выборы.

В этом смысле Белый дом будет прилагать усилия, что военная поддержка Украины продолжалась.

Можете не беспокоиться, ни на один день помощь не прекратится,

– заверил политолог.

Все происходящее вокруг выделения средств Украины, считает он, это шоу. Именно демократы и демократические СМИ нагнетают "страсти" по этому вопросу. А республиканцы не очень переживают из-за этого, ведь знают, что сами и тормозят выделение средств Украине, и пытаются взять максимум из этой ситуации. Прежде всего, им важно достичь компромисса по миграционному закону.

Каждый должен получить свое

Именно для решения этой проблемы госсекретарь Энтони Блинкен лично отправился в Мексику, где проводил встречи на высшем уровне.

"Это свидетельство того, насколько в США все заинтересованы в том, чтобы уже в январе Нового года законопроект, предусматривающий в частности выделение Украине 61 миллиарда долларов, был принят. А также каждый получил свое: республиканцы компромиссный миграционный закон, а демократы бюджетные ассигнования. Без них представители демократической партии не смогут зарабатывать политический рейтинг на поддержке Украины, Израиля или Тайваня", – подчеркнул Рамиз Юнус.

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