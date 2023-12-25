Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он согласился, что проблема с незаконной миграцией в США действительно существует, но отметил, что отдельные предложения республиканцев могут навредить американской экономике.

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Республиканцы и вопросы мексиканской границы

Американские политики пытаются убить дракона под названием "миграционная проблема". Эта проблема действительно существует, ведь почти 10 тысяч человек в день нелегально пересекают американскую границу с Мексикой.

Этим маршрутом пользуются и мексиканцы, и венесуэльцы, и китайцы, и даже россияне. Это свидетельствует о важности поддержания безопасности во всем мире, ведь США не могут отгородиться от всех, кто стремится попасть в эту страну.

"Поведение республиканцев антиамериканское. Они не просто хотят навредить администрации (Байдена – 24 Канал), они хотят навредить американской экономике. Нам нужны легальные рабочие, а они (республиканцы – 24 Канал) не дают им получить документы, чтобы рабочие имели возможность работать (в США – 24 Канал). Это вредит экономике и национальной безопасности – они работают под агента Путина", – подчеркнул Рашкин.

Сейчас на республиканцев давит готовность Демократической партии к компромиссу в вопросе миграционной политики. И многое зависит от того, насколько искренним является желание Республиканской партии достичь согласия с демократами.

Если республиканцы говорят, что (безопасность – 24 Канал) южной границы – это самая важная вещь в их жизни, тогда давайте голосовать (за это решение – 24 Канал), куда же вы уехали?

– спрашивает Рашкин.

В конце концов все сводится к тому, что избирателям придется решать, хотят ли они иметь Дональда Трампа при президенте. Сейчас Республиканская партия имеет множество возможностей сойти с тропы под названием "трампизм", но похоже, что этого, к сожалению, не хотят республиканские избиратели.

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