Политолог из США Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что администрация Джозефа Байдена не будет менять свою тактику по поддержке Украины. В то же время, помощь Киева может еще усилиться, потому что Белому дому нужны успехи в Украине.
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Пытаются взять максимум из этой ситуации
Он отметил, что тактика Байдена относительно войны такова: не дать Украине проиграть и не дать России выиграть. Более того, во второй половине 2024 года, когда президентская гонка в США будет набирать обороты, администрация Байдена должна усилить поддержку Украины. В противном случае Байден не сможет выиграть выборы.
В этом смысле Белый дом будет прилагать усилия, что военная поддержка Украины продолжалась.
Можете не беспокоиться, ни на один день помощь не прекратится,
– заверил политолог.
Все происходящее вокруг выделения средств Украины, считает он, это шоу. Именно демократы и демократические СМИ нагнетают "страсти" по этому вопросу. А республиканцы не очень переживают из-за этого, ведь знают, что сами и тормозят выделение средств Украине, и пытаются взять максимум из этой ситуации. Прежде всего, им важно достичь компромисса по миграционному закону.
Каждый должен получить свое
Именно для решения этой проблемы госсекретарь Энтони Блинкен лично отправился в Мексику, где проводил встречи на высшем уровне.
"Это свидетельство того, насколько в США все заинтересованы в том, чтобы уже в январе Нового года законопроект, предусматривающий в частности выделение Украине 61 миллиарда долларов, был принят. А также каждый получил свое: республиканцы компромиссный миграционный закон, а демократы бюджетные ассигнования. Без них представители демократической партии не смогут зарабатывать политический рейтинг на поддержке Украины, Израиля или Тайваня", – подчеркнул Рамиз Юнус.
Помощь Украине от США: что известно
- Конгресс в течение нескольких месяцев не может проголосовать по пакету помощи на дополнительные 106 миллиардов долларов, из них Украина должна получить 61 миллиард.
- Однако законопроект до сих пор не проголосован из-за конфликта между представителями Демократической и Республиканской партий. Камнем преткновения между ним стал вопрос миграционной политики США, которую республиканцы хотят кардинально изменить.
- Для достижения компромисса в этом вопросе госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Мексику, чтобы договориться об уменьшении потока мигрантов в США. Известно, что около 10 тысяч человек ежедневно нелегально переходят американо-мексиканскую границу, чтобы попасть в США.
- В то же время Вашингтон выделил Украине пакет помощи на сумму 250 миллионов долларов, который должен удовлетворить самые неотложные потребности ВСУ. В частности, пакет состоит из дополнительных боеприпасов для ЗРК NASAMS, зенитных ракет Stinger, компонентов системы ПВО, боеприпасов для HIMARS, снарядов 155 и 105 миллиметров, ракет TOW, Javelin и АТ-4, 15 миллионов патронов к стрелковому оружию и т. д.