Україна не відкидає ідею переговорів з Росією: Данілов та Кулеба озвучили вагоме "але"

Україна не відмовляється від можливості переговорів з Росією, але умова для цього незмінна – діалог саме з диктатором Путіним – неможливий.

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що переговори з Путіним навіть складно уявити після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля.

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За його словами, Путін мав постати перед судом ще у 2014 році за збитий у малайзійський пасажирський літак MH17.

Зараз 2023 рік, а цей виродок досі не несе жодної відповідальності. Тепер ми маємо з ним розмовляти після того, як він убив 500 наших дітей? Що це за світ, у якому ми живемо?,

– зазначив Данілов.

Діалоги з Путіним нерезультативні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості діалогу з російським диктатором, оскільки всі попередні спроби не мали успіху.

Україна рішенням РНБО на офіційному рівні заборонило переговори з Путіним.

Путін ігнорує все, все, чого він хоче, – це продовження війни, ще більше вкрадених українських дітей, ще більше вбитих цивільних й воїнів та ще більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Водночас міністр визнав, що Україна загалом припускає переговори з країною-агресором.

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