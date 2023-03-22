Україна не відкидає ідею переговорів з Росією: Данілов та Кулеба озвучили вагоме "але"
Джерело:Politico
Україна не відмовляється від можливості переговорів з Росією, але умова для цього незмінна – діалог саме з диктатором Путіним – неможливий.
Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що переговори з Путіним навіть складно уявити після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля.
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За його словами, Путін мав постати перед судом ще у 2014 році за збитий у малайзійський пасажирський літак MH17.
Зараз 2023 рік, а цей виродок досі не несе жодної відповідальності. Тепер ми маємо з ним розмовляти після того, як він убив 500 наших дітей? Що це за світ, у якому ми живемо?,
– зазначив Данілов.
Діалоги з Путіним нерезультативні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості діалогу з російським диктатором, оскільки всі попередні спроби не мали успіху.
Путін ігнорує все, все, чого він хоче, – це продовження війни, ще більше вкрадених українських дітей, ще більше вбитих цивільних й воїнів та ще більше захоплених українських земель. Як можна впоратися з таким злом? Його треба придушити силою,
– наголосив Дмитро Кулеба.
Водночас міністр визнав, що Україна загалом припускає переговори з країною-агресором.
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Актуально про заклики до перемовин з Росією
- Нещодавно на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном Путін цинічно заявив про готовність Росії до переговорів.
- Попередньо Пекін на Мюнхенській безпековій конференції оголосив свій план мирного врегулювання війни в Україні. У китайській пропозиції щодо мирного врегулювання війни йдеться про суверенітет та територіальну цілісність України. Втім, нічого не говориться про виведення російських військових з України.
- Україна не погоджується на подібне. Союзники теж наголошують на неможливості "припинення вогню".