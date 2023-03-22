Украина не исключает идею переговоров с Россией: Данилов и Кулеба озвучили весомое "но"
Источник:Politico
Украина не отказывается от возможности переговоров с Россией, но условие для этого неизменно – диалог именно с диктатором Путиным – невозможен.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что переговоры с Путиным даже сложно представить после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля
Смотрите также От Крыма до мирных переговоров: 7 мифов, стоящих на пути к победе Украины
По его словам, Путин должен предстать перед судом еще в 2014 году за сбитый в малайзийский пассажирский самолет MH17.
Сейчас 2023 год, а этот урод до сих пор не несет никакой ответственности. Теперь мы с ним должны разговаривать после того, как он убил 500 наших детей? Что это за мир, в котором мы живем?
– отметил Данилов.
Диалоги с Путиным нерезультативны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что еще задолго до ордера на арест Украина была уверена в бессмысленности диалога с российским диктатором, поскольку все предыдущие попытки не имели успеха.
Путин игнорирует все, все, чего он хочет – это продолжение войны, еще больше украденных украинских детей, еще больше убитых гражданских и воинов и еще больше захваченных украинских земель. Как справиться с таким злом? Его надо подавить силой,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
В то же время министр признал, что Украина в целом предполагает переговоры со страной-агрессором.
К теме Не в интересах Украины, – в Белом доме расставили точки над "и" по вопросу прекращения огня
Актуально о призывах к переговорам с Россией
- Недавно на встрече с главой Китая Си Цзиньпином Путин цинично заявил о готовности России к переговорам.
- Предварительно Пекин на Мюнхенской конференции безопасности объявил свой план мирного урегулирования войны в Украине. В китайском предложении по мирному урегулированию войны речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины. Впрочем, ничего не говорится о выводе российских военных из Украины.
- Украина не соглашается подобное. Союзники тоже отмечают невозможность "прекращения огня".