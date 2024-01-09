Поєднання приємного з корисним: які очікування від можливого візиту Зеленського у Швейцарію

Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію і, ймовірно, виступатиме на економічному форумі в Давосі та зустрінеться з лідерами країни. Та цей форум Україна може використати як майданчик для отримання певного виду допомоги.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що графік візиту формує очікування поєднання приємного й корисного. Зазначимо, що про можливий візит глави держави повідомляють ЗМІ.

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Україна, за умови, якщо українська делегація буде сформована відповідно до програми заходу, може апелювати до того, чим вона може бути цікава бізнесу з боку інвестицій.

"З боку формування в принципі нових технологічних кластерів в Україні, доступу до української інфраструктури. Повоєнної передусім", – сказав політолог.

Він додав, що загалом економічний форум у Давосі організовують для того, аби обговорити розвиток економічного майбутнього загалом світу чи окремих регіонів.

Як зауважив Вігірінський, буде окрема експозиція, яку традиційно організовують в Українському домі. Це певною мірою буде соціальний та культурний перформанс та захід. Усе, аби відвідувачі побачили жахи війни Росії проти України.

Відношення до покращення нашого економічного становища чи покращення нашої військової складової, я думаю, цей захід не матиме,

– припускає політолог.

На його думку, це просто хороша можливість поспілкуватися з бізнесменами та, можливо, серед них знайти тих, хто ризикне інвестувати в Україну.

Можливість купувати

У грудні 2023-го року парламент цієї країни ухвалив зміни до законодавства. Вони пом'якшують вимоги для експорту озброєння. Теоретично, це може дозволити реекспорт зброї до України. Однак офіційно заяв про це у Швейцарії не лунало.

Андрій Вігірінський додав, що відкриття цієї можливості дозволяє купувати озброєння. Тобто так українська держава може вийти на виробників чи тих суб'єктів, які можуть перепродавати зброю згідно з потребами України.

"Тобто ми формуємо потреби, а далі уряд так чи інакше ухвалює рішення про те, чи надавати експортний дозвіл, чи не надавати", – наголосив політолог.

Він зауважив, що експорт товарів подвійного чи військового призначення потребує окремих дозволів у будь-якій країні світу.

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