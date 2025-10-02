Володимир Зеленський укотре прокоментував можливості України щодо далекобійних ударів по Росії. За його словами, після зустрічі з Дональдом Трампом дещо може змінитися.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на спільну пресконференцію президента з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Досі українські захисники використовували лише зброю вітчизняного виробництва.

Що заявив Зеленський про далекобійні удари?

Зеленський наголосив, що Україна ніколи не атакувала об'єкти цивільної інфраструктури Росії. Сили оборони завжди лише відповідали на ворожі удари по українській інфраструктурі.

Однак ще рік тому таких спроможностей не було, тож противник, зокрема, влаштував блекаути. Тепер же росіяни відчувають "нашу потужну відповідь", але Україні потрібно більше фінансування.

До цього моменту ми використовували лише нашу систему озброєння по далекобійних цілях. Після моєї зустрічі з президентом США, можливо, ми матимемо щось більше. Не знаю, побачимо…

– сказав український лідер.

Окрім того, Зеленський зауважив, що наразі ворог запускає по 500 – 600 дронів на день, тоді як українці по 100 – 150. "У нас є достатньо спроможностей, тепер питання у фінансах", – підкреслив він.

Зверніть увагу! На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку американський президент дещо змінив риторику, розкритикувавши дії Володимира Путіна. Трамп навіть зазначив, що Київ зможе повернути всі окуповані території. Ексклюзивно для 24 Каналу ситуацію прокоментував доктор філософії та політичний аналітик Андрій Городницький. Експерт зазначив, що потрібні не лише слова, а дії – гарантії безпеки. "Якщо вони влаштовують Україну, то це має бути щось дуже вагоме", – наголосив він.

Що каже Зеленський про удари по росіянах?