До ТЦК можна не з'явитися за повісткою: які є поважні причини та як їх довести

Чинним законодавством передбачено низку випадків, коли можна не з'явитися до ТЦК за повісткою. Втім, щоб уникнути адміністративної відповідальності, про об'єктивні причини неможливості прибути до військкомату варто вчасно повідомити.

Про це в ефірі телемарафону розповів Володимир Новиков – начальник юридичної служби Харківського обласного ТЦК та СП. Він додав, що у деяких випадках, якщо не прибути до ТЦК, можуть не притягати до відповідальності, передає 24 Канал.

До теми "Воюй або працюй": Шмигаль назвав категорію, кому в першу чергу надсилають повістки

У яких випадках можна не прийти до ТЦК за повісткою

Згідно з чинним законодавством, Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також постановою Кабміну №562, визначено низку причин, з яким можна не з'явитися до ТЦК.

Зокрема, мовиться про випадки:

через бойові дії,

особисту хворобу,

смерть близької особи.

Якщо особа не з'явилася за викликом, то вона зобов'язана протягом 3 діб сповістити ТЦК та СП про те, що військовозобов'язаний не може з'явитися за викликом. Втім, до ТЦК таки доведеться з'явитися протягом 7 днів та надати документи, які будуть підтверджувати вагомість причин, через які не вдавалося прибути вчасно.

Хочу наголосити, що притягнення до адміністративної відповідальності за неявку до ТЦК наразі відбувається без складання адміністративних протоколів. Якщо особа протягом 3 діб, передбачених законом, повідомляє ТЦК про об'єктивну неможливість прибути, то така особа не буде притягнута до відповідальності,

– пояснив Новиков.