Вручення повістки на роботі: що чекає на працівників за відмову

Через війну з Росією в Україні триває мобілізація, під час якої військовозобов'язаним можуть вручати повістки на роботі. Представники ТЦК можуть принести повістки на підприємство, зобов'язуючи керівника видати їх своїм військовозобов'язаним працівникам.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що немає конкретного алгортима дій роботодавця, коли працівник відмовляється від отримання повістки на роботі. Однак вона зазначила, що роботодавцю варто цей факт зафіксувати.

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Яка відповідальність за відмову від повістки

Водночас адвокатка зазначила, що повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою.

Певного алгоритму в такому разі немає. Тому це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою,

– сказала адвокатка.

Бекало підкреслила, що за неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов'язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність.

Так, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачений штрафу від 3 400 до 5 100 гривень. Адвокатка додала, що якщо у такому випадку про кримінальну відповідальність не йдеться.

"Складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в такому разі не буде, якщо військовозобов'язаний не пройшов військово-лікарську комісію, яка б визнала його придатним до військової служби", – сказала вона.

Бекало зазначила, що згідно зі ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України.

Як діяти роботодавцю, якщо працівник у відпустці чи на лікарняному

Адвокат Ростислав Кравець розповів, як потрібно діяти роботодавцю, якщо працівник у відпустці чи на лікарняному.

За його словами, керівник на підприємстві зобов'язаний або видати повістку, або скласти відповідний акт, або повідомити, що особа, наприклад, на лікарняному чи у відрядженні.

"Якщо працівник відмовиться отримати повістку від керівника, то останній складе відповідний акт і повідомить про це ТЦК. Якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства зазначає, що такій особі він не повідомив. Якщо працівник відмовився отримати повістку, то складається акт про це", – пояснив ситуацію Ростислав Кравець.

Зазначимо, що мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки у віці 18 – 60 років.