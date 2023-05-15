Під час дії воєнного стану в Україні повістки можуть вручати чоловікам призовного віку від 18 до 60 років. Адвокат Нікіта Муренко пояснив, коли від повістки можна відмовитися.

Дивіться також Як військовим отримати відпустку за станом здоров'я: детальне роз'яснення

Відмовитися від повістки можливо: у яких випадах

За словами юриста, відмовитися від повістки можливо, якщо працівники ТЦК виписали повістку з порушенням чинного законодавства. До прикладу:

дані дописувалися у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;

повістку вручає неуповноважена особа, яка немає печатки, або певні дані вносили у вашій присутності.

За словами юриста, у такому випадку можна відмовитися від підписання розписки про отримання повістки. Тоді співробітник ТЦК та СП складає акт про відмову від отримання повістки та передає на розгляд керівникам ТЦК та СП.

Після відмови може прийти штраф: його можна оскаржити

Юрист сказав, що після відмови ТЦК та СП можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку, проте цей штраф можна оскаржити в суді.

Зверніть увагу! Факт вручення повістки в суді оскаржити не можна, проте можна оскаржити постанову про накладення штрафу за ухилення від військового обліку, якщо вас притягнуть до адміністративної відповідальності за цей факт.