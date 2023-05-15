Во время действия военного положения повестки могут вручать мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Адвокат Никита Муренко объяснил, когда от повестки можно отказаться.

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Отказаться от повестки возможно: в каких случаях

По словам юриста, отказаться от повестки можно, если работники ТЦК выписали повестку с нарушением действующего законодательства. К примеру:

данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные данные получателя;

повестку вручает неуполномоченное лицо, не имеющее печати, или определенные данные вносили в вашем присутствии.

По словам юриста, в таком случае можно отказаться от подписания расписки о получении повестки. Тогда сотрудник ТЦК и СП составляет акт об отказе от получения повестки и передает на рассмотрение руководителям ТЦК и СП.

После отказа может прийти штраф: его можно обжаловать

Юрист сказал, что после отказа ТЦК и СП могут наказать штраф за нарушение правил военного учета, однако этот штраф можно обжаловать в суде.

Обратите внимание! Факт вручения повестки в суде обжаловать нельзя, однако можно обжаловать постановление о наложении штрафа за уклонение от военного учета, если вас привлекут к административной ответственности за этот факт.