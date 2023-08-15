Вручение повестки на работе: что ждет работников за отказ

Из-за войны с Россией в Украине продолжается мобилизация, во время которой военнообязанным могут вручать повестки на работе. Представители ТЦК могут принести повестки на предприятие, обязывая руководителя выдать их своим военнообязанным работникам.

Адвокат Марина Бекало рассказала, что нет конкретного алгоритма действий работодателя, когда работник отказывается от получения повестки на работе. Однако она отметила, что работодателю следует этот факт зафиксировать.

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Какая ответственность за отказ от повестки

В то же время адвокат отметила, что повестка даже в таком случае будет считаться врученной.

Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной,

– сказала адвокат.

Бекало подчеркнула, что за неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность.

Так, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Адвокат добавила, что если в таком случае об уголовной ответственности речь не идет.

"Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-врачебную комиссию, которая признала бы его пригодным к военной службе", – сказала она.

Бекало отметила, что согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

Как действовать работодателю, если работник в отпуске или на больничном

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как нужно действовать работодателю, если работник в отпуске или больничном.

По его словам, руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо, например, на больничной или в командировке.

"Если работник откажется получить повестку от руководителя, то последний составит соответствующий акт и сообщит об этом ТЦК. Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил, то составляется акт об этом", – объяснил ситуацию Ростислав Кравец.

Отметим, что мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет.