Адвокат Марина Бекало рассказала, что нет конкретного алгоритма действий работодателя, когда работник отказывается от получения повестки на работе. Однако она отметила, что работодателю следует этот факт зафиксировать.

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Какая ответственность за отказ от повестки

В то же время адвокат отметила, что повестка даже в таком случае будет считаться врученной.

Определенного алгоритма в этом случае нет. Поэтому это может быть составлен акт руководителя, удостоверяющий отказ работника от подписи. Но повестка даже в таком случае будет считаться врученной,

– сказала адвокат.

Бекало подчеркнула, что за неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность.

Так, за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрен штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Адвокат добавила, что если в таком случае об уголовной ответственности речь не идет.

"Состава уголовного правонарушения ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в таком случае не будет, если военнообязанный не прошел военно-врачебную комиссию, которая признала бы его пригодным к военной службе", – сказала она.

Бекало отметила, что согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

Как действовать работодателю, если работник в отпуске или на больничном

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, как нужно действовать работодателю, если работник в отпуске или больничном.

По его словам, руководитель на предприятии обязан либо выдать повестку, либо составить соответствующий акт, либо сообщить, что лицо, например, на больничной или в командировке.

"Если работник откажется получить повестку от руководителя, то последний составит соответствующий акт и сообщит об этом ТЦК. Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил, то составляется акт об этом", – объяснил ситуацию Ростислав Кравец.

Отметим, что мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет.