Чи можуть мобілізувати чоловіків, знятих із військового обліку ще до повномасштабної війни

Частину військовозобов'язаних чоловіків було знято з військового обліку ще до початку повномасштабного російського вторгнення. Однак це не означає, що їх не мобілізують.

Військовозобов'язаними в країні є всі чоловіки 18 – 60 років. Після отримання повістки усі мають з'явитись у військкомат для проходження медкомісії, інформує 24 канал.

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Законодавство визначає 3 категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний, виключений із військового обліку.

Висновок про непридатність видає лише військово-лікарська комісія.

Зняття з військового обліку до повномасштабної війни

Відповідно до закону про мобілізацію, під неї не підпадають військовозобов’язані, визнані ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я або ж повністю непридатними з виключенням із військового обліку.

Зняття з військового обліку означає, що людина повністю непридатна, тобто не підлягає мобілізації.

Однак якщо непридатність була ще до початку повномасштабної війни, чоловіка можуть повторно викликати на медкомісію та перевірити стан здоров’я.

Мобілізація в такому випадку можлива

Річ у тім, що широкий список хвороб, з якими не беруть до армії у мирний час, звужується під час війни.

Тому людину таки можуть мобілізувати, але все залежатиме від висновку комісії.

Також на медкомісія може зробити висновок, що чоловік може проходити службу у військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Це означає, що військового не заберуть у зону активних бойових дій, а визнають обмежено придатним.