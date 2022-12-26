Могут ли мобилизовать мужчин, снятых с военного учета еще до полномасштабной войны
Часть военнообязанных мужчин была снята с военного учета еще до начала полномасштабного российского вторжения. Однако это не значит, что их не мобилизуют.
Военнообязанными в стране все мужчины 18 – 60 лет. После получения повестки все должны явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. 24 канал.
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Законодательство определяет 3 категории непригодности к военной службе:
- ограниченно годный;
- непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время;
- непригоден, исключен из военного учета.
Вывод о непригодности выдает только военно-врачебная комиссия.
Снятие с военного учета до полномасштабной войны
Согласно закону о мобилизации, под нее не подпадают военнообязанные, признанные ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.
Снятие с военного учета означает, что человек полностью непригоден, то есть не подлежит мобилизации.
Однако, если непригодность была еще до начала полномасштабной войны, мужчины могут повторно вызвать на медкомиссию и проверить состояние здоровья.
Мобилизация в таком случае возможна
Поэтому человека могут мобилизовать, но все будет зависеть от вывода комиссии.
Также на медкомиссия может заключить, что мужчина может проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Это означает, что военного не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно подходящим.