Военнообязанными в стране все мужчины 18 – 60 лет. После получения повестки все должны явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. 24 канал.

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Законодательство определяет 3 категории непригодности к военной службе:

ограниченно годный;

непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время;

непригоден, исключен из военного учета.

Вывод о непригодности выдает только военно-врачебная комиссия.

Снятие с военного учета до полномасштабной войны

Согласно закону о мобилизации, под нее не подпадают военнообязанные, признанные ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета.

Снятие с военного учета означает, что человек полностью непригоден, то есть не подлежит мобилизации.

Однако, если непригодность была еще до начала полномасштабной войны, мужчины могут повторно вызвать на медкомиссию и проверить состояние здоровья.

Обратите внимание! Дело в том, что обширный список болезней, с которыми не берут в армию в мирное время, сужается во время войны.

Мобилизация в таком случае возможна

Поэтому человека могут мобилизовать, но все будет зависеть от вывода комиссии.

Также на медкомиссия может заключить, что мужчина может проходить службу в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. Это означает, что военного не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно подходящим.