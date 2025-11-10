Тут нема труби й немає каналізації: у ЗСУ порівняли сценарії Авдіївки та Суджі з Покровськом

Командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов ("Перун") сказав, чи подібна ситуація в Покровську до ситуації в Авдіївці та Суджі. Військовий вважає, що ще не всі карти викладені на стіл.

Про це командир розповів в інтерв'ю журналісту 24 Каналу Івану Магуряку "Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна".

Чи є паралелі між Покровськом, Авдіївкою та Суджею?

На запитання журналіста 24 Каналу "Перун" відповів: певна схожість є, "але тут нема труби й немає каналізації, яка б дала можливість так далеко пролізти".

"Але факт залишається фактом – схожість є, і самі дії вищого командування противника мають той самий алгоритм. Вони мали успіх в Авдіївці, в Суджі та намагаються повторювати його", – сказав він.

Утім, Дмитро Філатов нагадав: нещодавно "була ситуація в Куп'янську з тою ж трубою та тою ж інфільтрацією".

Але росіянам не вдалося повторити успішний сценарій "труби". І поки що всі заходи, які вжив противник, нівелюються діями наших підрозділів. Зокрема, на Куп'янському напрямку 475 окремий штурмовий батальйон обрізав шляхи логістики й інші підрозділи здійснюють зачистку. Про що це свідчить? Наше командування теж має великий досвід і вживає відповідних заходів. І як я вже казав, ще не всі карти викладені на стіл. У нас ще відбудеться багато подій, які будуть впливати на перебіг боїв,

– пояснив командир.

Цікаво! ISW у вересні 2025 року писали, що росіяни поширюють досвід "труби" на різні ділянки фронту. В Куп'янську вони теж спробували іти газовою трубою.

Що за операція "Труба" була в Авдіївці та Суджі?

Вперше окупанти застосували цей прийом взимку 2024 року в Авдіївці.

Російським військовим вдалося зайти в тил Сил оборони України через трубу на півдні міста Авдіївки на Донеччині. Тоді противник суттєво просунувся на флангах, і "клешні" навколо міста почали звужуватися. Через місяць Авдіївка вже була окупована,

– описували ситуацію в "Радіо Свобода".

Імовірно, "трубою" був елемент системи Донецької фільтрувальної станції, Авдіївського коксохіму або просто каналізації.

Повторити успіх ворог вирішив у березні 2025 року вже на Курщині. Тоді росіяни ішли газовою трубою. магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород. Хоча газ нею давно вже не подавали, там накопичився метан, через що багато солдатів просто задихнулися. На виході росіян чекали бійці Сил оборони.

Росіяни частково досягли мети, адже ті, хто вижив, вийшов у тил ЗСУ. Та загалом результати операції суперечливі, а її деталі досі не зрозумілі.