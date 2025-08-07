Укр Рус
7 серпня, 15:37
На Закарпатті під час служби застрелився прикордонник

Дарія Черниш

У Закарпатській області застрелився прикордонник під час служби. Це сталося на кордоні з Угорщиною.

Подробиці самогубства прикордонника

Мережею ширилась інформація про загибель прикордонника. Інцидент трапився на ВПС "Паладь-Комарівці" на кордоні з Угорщиною. Там військовий 1992 року народження вкоротив собі віку з табельного пістолета. 

Згодом інформація підтвердилась. Подробиці з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці інциденту.

 

 