У Закарпатській області застрелився прикордонник під час служби. Це сталося на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє 24 Канал. Дивіться також Українця знайшли мертвим у готелі Кишинева: що сталося Подробиці самогубства прикордонника Мережею ширилась інформація про загибель прикордонника. Інцидент трапився на ВПС "Паладь-Комарівці" на кордоні з Угорщиною. Там військовий 1992 року народження вкоротив собі віку з табельного пістолета. Згодом інформація підтвердилась. Подробиці з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці інциденту.