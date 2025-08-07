Про це повідомляє 24 Канал.

Мережею ширилась інформація про загибель прикордонника, яка згодом підтвердилась. Інцидент трапився на кордоні з Угорщиною. Подробиці з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці інциденту.