Мережею ширилась інформація про загибель прикордонника, яка згодом підтвердилась. Інцидент трапився на кордоні з Угорщиною. Подробиці з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці інциденту.
У Закарпатській області застрелився прикордонник. під час служби. Це сталося в Ужгородському районі.
Про це повідомляє 24 Канал.
