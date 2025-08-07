Об этом сообщает 24 Канал.
Сетью распространялась информация о гибели пограничника, которая впоследствии подтвердилась. Инцидент произошел на границе с Венгрией. Подробности выясняют правоохранители, которые работают на месте инцидента.
В Закарпатской области застрелился пограничник. во время службы. Это произошло в Ужгородском районе.
