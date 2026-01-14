Укр Рус
14 січня, 10:59
Оновлено - 11:03, 14 січня

НАБУ підтвердило підозру Юлії Тимошенко: оприлюднено записи

Діана Подзігун

НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко у пропозиції надання хабарів народним депутатам України за "правильне" голосування".

Про це пише 24 Канал із посиланням на НАБУ.

У чому звинувачують Тимошенко?

У середу, 14 січня, детективи НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко. через пропозицію хабаря народним депутатам.

 