У НАБУ і САП заявили, що наступним кроком тиску може бути заміна їхніх керівників
- У НАБУ та САП припускають, що тиск на їхні організації може продовжитися через спробу замінити керівників.
- Кривонос зазначив, що в низці телеграм-каналів знову запустили медіакампанію – цього разу проти керівництва НАБУ та САП.
У Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. припускають, що тиск на антикорупційну систему можуть продовжити через спробу змінити керівників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівників НАБУ Семена Кривоноса і САП Олександра Клименка на брифінгу в п'ятницю, 8 серпня.
Як здійснюється тиск на НАБУ та САП?
Семен Кривонос стверджує, що тиск ніколи не припинявся і відбувався різними способами – "завуальовано, прямо, по-різному".
За його словами, зміни до законодавства є формою тиску, як і натяки чи погрози – незалежно від того, наскільки вони прямі.
У нас є така інформація, що наступною атакою може бути атака безпосередньо на керівників – типу давайте щось придумаємо, зберемо критичну масу, почнемо перепризначувати керівників НАБУ і САП під тими чи іншими приводами,
– заявив керівник НАБУ.
Кривонос підкреслив, що НАБУ і САП знають, хто це організовує, планує і обговорює. За його словами, в низці телеграм-каналів знову запустили медіакампанію – цього разу вже не просто проти НАБУ і САП, а безпосередньо проти їхнього керівництва.
Олександр Клименко додав, що наразі "дійсно є така інформація". За його словами, наступним кроком може стати спроба змінити керівників і призначити на їхнє місце залежних осіб – перші ознаки таких дій уже помітні.