НАБУ та САП оголосили в розшук колишнього голову Фонду держмайна Сенниченка

Ексочільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка підозрюють в заволодінні понад 500 мільйонами гривень Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Окрім Сенниченка, у справі підозрюють ще 6 фігурантів.

Детективи НАБУ та прокурори САП викрили злочинну організацію на чолі з Синниченком 22 березня цього року. Виконувача обов'язків директора "ОПЗ" (Одеського припортового заводу) і радника голови ФДМУ (Фонд державного майна України) затримали в порядку статті 208 КК України.

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Що інкримінують порушникам

За результатами слідства, упродовж 2019 – 2021 років учасники злочинного угрупування заволоділи понад 500 мільйонами гривень коштів "ОПЗ" та "ОГХК". При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю "ОПЗ", становить понад 2 мільярди гривень.

НАБУ розшукує підозрюваних / Фото НАБУ

Серед учасників злочину (посади вказані на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два виконуючих обов'язки директора "ОПЗ" (у різні періоди);

виконуючий обов'язки керівника "ОГХК";

два власники ТОВ – переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Сімом особам повідомили про підозру, ще одній – повідомлення про підозру вручили особисто.

За якою схемою працювали злочинці

НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший – щодо корупції на "ОПЗ" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані упродовж травня 2020 – жовтня 2021 років незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії.

Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини.

Як наслідок, "ОПЗ" понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 мільйонів гривень. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші.

Розслідування НАБУ: дивіться відео

Зазначимо, що Одеський припортовий завод – потужне хімічне підприємство України, яке виготовляє аміак і карбамід. Ця промисловість має попит у країнах Євросоюзу, Північної Америки, Азії та Африки. Через значну кредиторську заборгованість підприємство змушене отримувати сировину за давальницькою схемою.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини.