Салтан у березні 2023 року викрили на одержанні 4 тисяч доларів неправомірної вигоди. Вища рада правосуддя одноголосно визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання судді під вартою.

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Суддя визнає вину

"Задовольнити подання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка про надання згоди на утримання під вартою судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан. Надати згоду на утримання судді Київського районного суду міста Одеси Людмили Салтан під вартою", – оголосив голова ради Григорій Усик, пише "Слово і Діло".

"Центр протидії корупції" інформує, що під час засідання стало відомо, що суддя Салтан визнає свою вину.

У САП нагадали, що 29 березня 2023 року суддю було викрито детективами НАБУ спільно з СБУ на одержанні хабаря. За версією слідства, вказані кошти вона отримала за ухвалення позитивного рішення у цивільній справі на користь позивача.

Її дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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