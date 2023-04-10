У понеділок, 10 квітня, Державне бюро розслідувань повідомило, що за клопотанням їхнього відомства було обрано запобіжний захід військовому чиновнику. Відомо, він міг незаконно отримати близько 600 тисяч гривень.

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Деталі справи

Зауважимо, що це рішення ухвалив Заводський районний суд Миколаєва. Посадовець перебуватиме під вартою без права внесення застави. Працював він командиром підрозділу матеріального забезпечення військової частини в Одеській області.

У квітні 2023 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану,

– згадали в повідомленні.

Окрім того, там зазначили, що коли солдати відмовлятись віддавати кошти, він погрожував їм проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Станом на 10 квітня відомом по понад 30 фактів, ймовірного, вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму у понад 600 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Військовослужбовцю повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: частиною 4 статті 189;

частиною 1 і 3 статті 368;

частиною 4 статті 402;

частиною 5 статті 426-1. У них йдеться про вимагання чужого майна з погрозою насильства, одержання неправомірної вигоди, умисне невиконання наказу, застосуванню насильства до підлеглого.

️Схеми на митниці

Згадаємо до цієї теми, що також ДБР нещодавно викрило на Львівській митниці схему тотальних поборів з підприємців, які ввозили до України товари широкого вжитку. Власне, за пів року недобросовісні митники могли заробляти на схемі до пів мільйона гривень.