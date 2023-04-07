Мовиться про начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини. Посадовець вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.
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Посадовцю загрожує 12 років ув'язнення
У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Працівники ДБР повідомили посадовцю про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.
Начальнику матеріального забезпечення військової частини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
На цей момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
На Одещині затримали заступника командира військової частини
- В Одеській області спіймали на корупції заступника командира однієї з військових частин. Він вимагав 120 тисяч гривень з підлеглого військовослужбовця.
- За це зловмисник мав підписати документи на переведення до іншого військового підрозділу. Підполковник діяв разом з начальником речової служби частини.
- Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання службової перевірки щодо нестачі бронежилетів.
- Також СБУ нейтралізувала три схеми ухилення від мобілізації у Києві, а також у Львівській і Закарпатській областях. Серед затриманих – чиновник Міністерства оборони.
- Підозрювані за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України. Вартість "послуг" становила до 9 тисяч доларів.
- У Києві СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міноборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.