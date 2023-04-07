Мовиться про начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини. Посадовець вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

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Посадовцю загрожує 12 років ув'язнення

У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Працівники ДБР повідомили посадовцю про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого.

Начальнику матеріального забезпечення військової частини загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На цей момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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