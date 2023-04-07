Речь идет о начальнике материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области. Чиновник требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.

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Чиновнику грозит 12 лет заключения

В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. Сотрудники ДБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Сотрудники ДБР сообщили чиновнику о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному.

Начальнику материального обеспечения воинской части грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

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