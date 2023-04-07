Речь идет о начальнике материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области. Чиновник требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения.
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Чиновнику грозит 12 лет заключения
В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой. Сотрудники ДБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег с подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.
Сотрудники ДБР сообщили чиновнику о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному.
Начальнику материального обеспечения воинской части грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
В Одесской области задержали заместителя командира воинской части
- В Одесской области поймали на коррупции заместителя командира одной из воинских частей. Он потребовал 120 тысяч гривен с подчиненного военнослужащего.
- За это злоумышленник должен был подписать документы на перевод в другое военное подразделение. Подполковник действовал вместе с начальником вещевой службы части.
- Они требовали с военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование служебной проверки недостатка бронежилетов.
- Также СБУ нейтрализовала три схемы уклонения от мобилизации в Киеве, а также в Львовской и Закарпатской областях. Среди задержанных – чиновник Министерства обороны.
- Подозреваемые за деньги предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы Украины. Стоимость "услуг" составила 9 тысяч долларов.
- В Киеве СБУ совместно с ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Минобороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.