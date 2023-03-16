СБУ заблокировала три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации во время войны. Пятерым организаторам сделок сообщено о подозрении.

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Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы

Подозреваемые за деньги предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы Украины. Стоимость "услуг" составила 9 тысяч долларов.

В Киеве СБУ совместно с ГБР задержали заместителя начальника одного из управлений Минобороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета.

Для реализации преступного механизма он использовал свои связи в ТЦК и СП в нескольких регионах.

В Закарпатской области разоблачены двое жителей Береговского района. Один из фигурантов – ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Злоумышленники планировали перевозить своих "клиентов" вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

На Львовщине задержаны три дельца, которые предлагали уклончанам сбежать за границу как водители международных перевозок.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Подозреваемым грозит заключение сроком от трех до пяти лет.

В ГБР сообщили, что задержан полковник из Минобороны