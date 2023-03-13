Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, что во время войны борьба с уклонистами усиливается. Ведь по письменному представлению руководителя ТЦК и СП полиция может подать в розыск уклоняющегося. Это не предвещает ничего хорошего.
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Какая ответственность предусмотрена для уклоняющихся от мобилизации
Что касается административной ответственности, то ее могут применять в нескольких случаях:
- если человеку законно дали повестку, а он не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанную в документе дату (для уточнения данных или на прохождение военно-врачебной комиссии), то лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен;
- если вторично не появилась – штраф на сумму от 3 400 до 5 100 гривен.
На практике же ТЦК и СП не так часто применяют штрафы как меры реагирования. В случае, если вы получили такой штраф, однако не получали повестки, или ее вручение было незаконным, соответствующее постановление о наложении штрафа можно обжаловать в суде,
– заявил Владислав Юрчак.
По его словам, лиц, совершивших административные правонарушения, должны доставить в ТЦК и СП полицейские. Более того, уже в "клинических" случаях к таким лицам может применяться уже уголовная ответственность.
Что касается уголовной ответственности, то юрист объяснил:
- для офицеров может быть до 3 лет при уклонении от мобилизации;
- за игнорирование мобилизационного распоряжения (повестки о необходимости прибыть в ТЦК и СП с целью направления в конкретную воинскую часть), военнообязанному грозит от 3 до 5 лет.
На практике рассмотрение таких дел в судах очень часто происходит на основании соглашения между обвиняемым и органом досудебного расследования, что приводит к вынесению приговора без определения реального наказания, то есть заменой реально срока лишения свободы на так называемый "условный срок" с установлением испытательного срока,
– заверил Владислав Юрчак.
Кроме того, может случиться превращение административной ответственности в уголовную. Ведь нельзя бесконечное количество раз не появляться за повесткой, платить административные штрафы и избежать уголовной ответственности
По словам юриста, в таком случае закон имеет механизм "предупреждения":
- руководитель ТЦК и СП имеет право предоставить лицу документ в форме "предупреждения", который вручается как повестка, и за игнорирование которого наступает уголовная ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания;
- это уже карается штрафом от 5100 до 8500 гривен, или исправительными работами сроком до 1 года в случае уклонения военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦК и СП или руководителями соответствующих органов СБУ и Службы внешней разведки Украины.
Ответственность для тех, кто хотел бежать за границу
- Владислав Юрчак рассказывает – если человек пытался пересечь границу вне пункта пропуска или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов – ему грозит административная ответственность в виде штрафа от 3 400 до 8 500 гривен, или административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.
- В случае, если человек пытался пересечь границу с поддельными документами – ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 850 гривен, или же арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы до 2-х лет.
- Бывают также случаи, когда лица самостоятельно подделали соответствующие документы. Тогда им "светит" штраф до 17 тысяч гривен, или же арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет.
- Если действия уклоняющегося расценятся как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период, то возможно лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
- Более того, незаконная переправка лиц через государственную границу Украина карается лишением свободы от 3 до 5 лет. Если такое преступление совершают в отношении нескольких лиц или должностное лицо с использованием служебного положения или по предварительному сговору группа лиц – возможна тюрьма на срок от 5 до 7 лет.
- Несмотря на все, Владислав Юрчак рассказал, что на практике существуют проблемы с доказыванием умысла личности, поскольку для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь.
- Стоит отметить, что иногда после неудачной попытки пересечения границы предлагают взятку уполномоченным лицам. За это предусмотрен штраф от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением свободы сроком от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок. Об ответственности коррупционеров в погонах – читайте за ссылкой.