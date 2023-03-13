Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, що під час війни боротьба з ухилянтами посилюється. Адже, за письмовим поданням керівника ТЦК і СП поліція може подати в розшук ухилянта. Це не віщує йому нічого доброго.

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Яка відповідальність передбачена для ухилянтів від мобілізації

Щодо адміністративної відповідальності, то її можуть застосовувати у декількох випадках:

якщо людині законно дали повістку, а вона не з'явилася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказану в документі дату (для уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії), то особі загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень ;

; якщо вдруге не з'явилась – штраф на суму від 3 400 до 5 100 гривень.

На практиці ж ТЦК та СП не так часто застосовують штрафи, як заходи реагування. У випадку, якщо ви отримали такий штраф, однак не отримували повістки, або ж її вручення було незаконним, відповідну постанову про накладення штрафу можна оскаржити в суді,

– заявив Владислав Юрчак.

За його словами, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, мають доставити до ТЦК та СП поліцейські. Ба більше, вже у "клінічних" випадках до таких осіб може застосовуватись вже кримінальна відповідальність.

Щодо кримінальної відповідальності, то юрист пояснив:

для офіцерів може бути до 3 років за ухиляння від мобілізації;

за ігнорування мобілізаційного розпорядження (повістки про необхідність прибути до ТЦК та СП з метою направлення в конкретну військову частину), військовозобов'язаному загрожує від 3 до 5 років.

На практиці, розгляд таких справ у судах дуже часто відбувається на підставі угоди між обвинуваченим та органом досудового розслідування, що призводить до ухвалення вироку без визначення реального покарання, тобто заміною реально терміну позбавлення волі на так званий "умовний термін" зі встановленням іспитового строку,

– запевнив Владислав Юрчак. Окрім того, може трапитись перетворення адміністративної відповідальності на кримінальну. Адже не можна нескінченну кількість разів не з'являтися за повісткою, платити адміністративні штрафи та уникнути кримінальної відповідальності. За словами юриста, у такому випадку закон має механізм "попередження": керівник ТЦК та СП має право надати особі документ у формі "попередження", який вручається як повістка, і за ігнорування якого настає кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів;

це вже карається штрафом від 5 100 до 8 500 гривень, або виправними роботами на строк до 1 року у разі ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником ТЦК та СП або керівниками відповідних органів СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

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