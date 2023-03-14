В частности, работники Государственного бюро расследований в марте задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины. Он за 9 тысяч долларов США помогал уехать из Украины военнообязанному.
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Какие услуги предложил полковник
По данным следствия, за денежное вознаграждение полковник гражданину Украины призывного возраста незаконно помогал оформить документы о снятии с военного учета, чтобы тот в период действия военного положения мог беспрепятственно уехать за границу. Именно во время получения взятки от военнообязанного и передачи документов его задержали сотрудники ДБР совместно с СБУ.
За эти деньги чиновник готовил заключение военно-больничной комиссии о непригодности к военной службе,
– сообщили в Государственном бюро расследований.
Мог помогать не одному военнообязанному
В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков. В результате по месту жительства подозреваемого они обнаружили и изъяли:
- документы и военные билеты третьих лиц,
- выписки из медицинских карт,
- листы с печатями воинских частей,
- оружие без разрешительных документов,
- деньги в иностранной валюте
Чиновнику уже сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему инкриминируют нарушение части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Ее санкции предусматривают лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
В ДБР также сообщили, что сейчас идет досудебное расследование. Следствие также устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, в частности среди других работников районного центра комплектации и социальной поддержки.
Ответственность за уклон от мобилизации
- Отметим, что в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность за уклон от мобилизации. За это военнообязанным могут грозить тысячные штрафы и до 5 лет тюрьмы.
- Во Львове 13 марта военную медсестру, отказавшуюся ехать в зону боевых действий, Лычаковский районный суд оштрафовал на 102 тысяч гривен, хотя она могла попасть в тюрьму и на 10 лет.
- Также ответственность предусмотрена и для военных, помогающих уклоняющимся избежать призыва. За это можно получить до 85 тысяч гривен штрафа или ограничение или лишение свободы.