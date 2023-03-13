Именно за отказ отправиться на фронт Лычаковский райсуд Львова оштрафовал военную медсестру. Она имеет звание младшей сержантки и работает в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.

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Отказом ехать на фронт медсестра нарушила много статей

Согласно приговору суда, женщина отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в командировку в зону боевых действий еще в ноябре 2022 года. Своим отказом она нарушила целый ряд требований статей:

Конституции Украины,

Закона Украины "Об обороне Украины",

Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе",

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины,

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Согласно приговору суда, таким образом женщина совершила уголовное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины "Неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке".

Отказ мог обернуться заключением

В ходе досудебного расследования в феврале с прокурором было заключено соглашение о признании виновности. А уже 8 марта 2023 судья Сергей Гирич рассмотрел дело и признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемая медсестра согласилась понести наказание за совершенное ею преступление, с применением положений статьи 69 УКУ "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом".

В результате судебного заседания за отказ ехать на фронт Лычаковский районный суд Львова оштрафовал женщину на 102 тысяч гривен. Однако следует отметить, что по закону наказание могло быть и более строгим, ведь нарушение статьи 402 карается и лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Женщина еще в течение 30 дней может подать на приговор апелляцию.

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