Саме за відмову відправитися на фронт Личаківський районний суд Львова оштрафував військову медсестру. Вона має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин.

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Відмовою їхати на фронт медсестра порушила багато статтей

Згідно з вироком суду, жінка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій ще у листопаді 2022 року. Своєю відмовою вона порушила цілу низку вимог статтей:

Конституції України,

Закону України "Про оборону України",

Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу",

Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України,

Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Згідно з вироком суду, таким чином жінка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України "Непокора, вчинена в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці".

Відмова могла обернутися ув'язненням

Під час досудового розслідування у лютому з прокурором була укладена угода про визнання винуватості. А вже 8 березня 2023 року суддя Сергій Гирич розглянув справу та визнав медсестру винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Обвинувачена медсестра ж погодилася понести покарання за вчинений нею злочин, із застосуванням положень статті 69 ККУ "Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом".

У результаті судового засідання за відмову їхати на фронт Личаківський районний суд Львова оштрафував жінку на 102 тисячі гривень. Однак варто зазначити, що згідно з законом покарання могло бути й суворішим, адже порушення статті 402 карається й позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі жінка ще протягом 30 днів може подати на вирок апеляцію.

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